打造高雄第2高樓 趙藤雄有意入住
遠雄在高雄亞洲新區打造68層高的飯店住宅大樓明年3月底將公開，樓高僅次於高雄85大樓，成為高雄新地標；遠雄房地產總經理張麗蓉今天說，董事長趙藤雄會留一戶自住。
這棟「遠雄THE ONE」68樓超高飯店住家大樓，總樓高267公尺完工後將成為高雄第2高樓，高度僅次於85大樓，預計明年329檔期公開銷售。大樓1至16樓規劃為「遠雄悅來」飯店，約有260間客房，樓上則為坪數116至360坪大坪數豪宅。
「人文遠雄博物館高雄分館THE ONE GALLERY」今天在THE ONE接待中心開幕，開幕首展「尋找幸福之旅」展出韓國銅雕藝術家金庚民14件作品，首開國內建設公司先例，在建案接待中心設置大型藝廊。
張麗蓉希望，透過藝文與商業空間的結合，創造行銷亮點與接待中心的空間精緻度，並打造出遠雄藝文新品牌。
張麗蓉指出，趙藤雄看上了「遠雄THE ONE」的設計、地點等優勢，將在「遠雄THE ONE」完工後保留1戶自住，「他有意入住」。1051230
(中央社)
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