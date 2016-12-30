溫州洞頭 浙南海上門戶 建設對台貿易合作區

洞鉕海岸加速建設對台貿易合作區。（圖：溫州市台辦提供）

浙江省溫州市洞頭區，大陸十四個海島區縣之一，302個大小島嶼分佈在甌江出海口。這裡距離基隆港僅有138海里。溫州港最核心的兩個港區大小門港區和狀元嶴港區均在洞頭，其中狀元嶴港區口岸已開通臺灣、日本、俄羅斯航線，大小門港區是溫州港唯一可建設30萬噸級泊位的深水港區。隨著溫州城市向東面海發展策略的推動，洞頭已成為溫州城市東拓的主平臺，其設立的對臺貿易區也成為溫州建設海峽兩岸民營經濟創新發展示範區的六大核心平臺之一。

十年建設 天鑒變通途

十多年前的洞頭交通是及其不便的。島嶼之間以船交通，島上的居民要到溫州市區，需要花上三四個小時，有時因為氣候原因，甚至無法成行。

時任浙江省委書記的習近平曾兩次到洞頭，提出了「將洞頭建成溫州海上花園」以及「加快建設半島工程，促使溫州從濱江城市向濱海城市跨越」的戰略構想。如今，一座座跨海大橋將洞頭的數個主要島嶼相連，過去交通不便的海島如今成為溫州乃至浙江南部的海洋門戶，深水港加空港的優勢吸引了眾多重量級企業的關注。

台灣航線加速升級啟動。（圖：溫州市台辦提供）

據洞頭區相關負責人介紹，溫州最好的港口就在大小門島，天然條件比寧波的北侖港還要好。大小門島港區也是溫州唯一可建設20萬噸級以上泊位的天然良港，可用岸線達19.6公里，可建泊位達54個。狀元嶴碼頭優勢同樣顯著，岸線長度為682.6公尺，泊位長度為650公尺，吃水17公尺以上，兩個5萬噸級(兼靠10萬噸級)泊位及配套設施，設計年吞吐能力為230萬噸，就是航母來停泊，也沒問題。在甌江口新區至龍灣國際機場的甌江南口大橋通車後，從龍灣國際機場至洞頭區府只需20分鐘。

海港加空港 海洋門戶商機無限

溫州大學一位經濟專家認為，在溫州大都市版圖上，龍灣加洞頭是溫州這條騰飛巨龍的龍頭，狀元嶴和大小門島是龍的嘴巴，空港是畫龍點睛之筆，兩翼則在樂清灣和甌飛。溫州大都市發展，海港加空港，是龍頭、是發動機。空港與海港聯動，將為溫州在「一帶一路」的戰略機遇下獲取更廣闊的發展空間。

交通的發展讓溫州的企業和世界連接的更為緊密。比如以電器聞名大陸的溫州樂清電器可以經大門大橋運往洞頭港區碼頭，銷往全世界。從溫州到海參崴5天直達，到東方港7到8天可直達，比周邊其他港口同航線可節約3到4天時間。然後通過與俄鐵的無縫對接，到達俄羅斯各個城市，或者轉入歐洲等地。另一條到日本那霸直航航線，也是快了很多。

洞頭深水港碼頭 對台貨運直航。（圖：溫州市台辦提供）

溫州港集團有關人士算了一筆賬：以洞頭港口作為對外貿易的「起點」，在整體物流費用上，每只櫃平均可節約2000元人民幣費用。現在，麗水、衢州、金華和臺州等浙南、浙西城市的產品，都直接從洞頭港出口，走向國際市場。

交通的發展在惠及當地企業的同時也帶動了產業結構的升級。十年前，洞頭企業以水產品加工等相關行業為主。而如今，在洞頭楊文和南塘兩大工業區，就有機械汽配、電子電器、醫藥、石化、建材、水產品加工等六大產業。產業結構也由傳統內陸型製造業為主向臨海產業及服務業為主體轉變。

大門對臺貿易合作區 建設臨港石化產業島

隨著溫州海峽兩岸民營經濟創新發展示範區加快建設，擁有優良條件的洞頭自然也成為其園區建設的核心平臺之一。當地的大小门岛港区在獲批浙江海洋经济发展示范先行区的同時也是温州对台贸易合作试验区。

據港區有關負責人介紹，園區規劃建設臨港石化、臨港工業以及綜合服務區三部分。臨港石化針對溫州石化原材料需求大和本地化工產業缺乏石化中上游產品支撐的特徵，與溫州輕工終端產品相對接，著力建設大門石化特色產業群。加強與臺灣石化行業協會及石化企業聯繫，促進溫州與臺灣石化產業深度對接。引入台商資源，在小門島北部建設臨港石化區，重點發展化工新材料、精細化工、乙丙烯下游產業鏈等石化產業。

臨港工業依託大小門港區開發建設形成的大宗貨物水水中轉、水陸中轉優勢，發揮本合作區具備建設大型冶金企業的條件，在大小門西側作業區建設大門臨港工業區。根據圍墾進度安排，重點引進臺灣地區先進化工裝備企業、具有自主知識產權的大型汽車企業集團及其配套企業、臺灣地區先進遊艇製造及配套服務企業，以及大宗原材料深加工企業，發展臨港裝備製造、原材料深加工、海洋經濟等臨港工業。

臨港貿易服務借鑒國內外大型港口貿易服務經驗，依託大小門深水港區，建設集儲存、中轉、混配加工等功能於一體的中轉儲運設施，重點發展服務於化工、金屬和非金屬等大宗原材料深加工發展的中轉儲運業，積極吸引台資物流企業入駐，提供專業化和現代化港口貿易服務。銜接產業發展，打造化工、金屬和非金屬等大宗原材料商品交易平臺，發展資訊發佈、技術服務、物流集散等功能，提高大小門島輻射能力。

(中時電子報)