國旅卡國內觀光 政院拍板納入自由行

行政院今天拍板決定，放寬國旅卡新制國內旅遊選擇，增加由公務人員自行規劃旅遊需求的「自由行」方案，預計民國106年年3月起實施。

國民旅遊卡新制106年上路，其中，新台幣8000元額度需用於國內觀光，但由於公務員批評團體旅遊限制多，因此今天下午行政院發言人徐國勇宣布要放寬選擇新增「自由行」，讓公務員選擇適合自己的旅遊方式。

徐國勇指出，「國民旅遊卡」新制將於106年1月正式實施，旅遊方式原先3類分別為，第一類為供機關選擇的「團體旅遊行程」；第二類為公務人員自行選擇屬意的旅行社「個別參團」或第三類的「交通＋住宿」半自助套裝旅遊，以上第一類至第三類將於明年1月起實施。

此外，今天行政院決定新增第四類，納入自由行旅遊方案，徐國勇說，希望讓公務人員選擇適合自己的旅遊方式，藉以帶動國內觀光產業的發展，但由於檢核系統需進行修改與測試，因此預計106年3月份實施。

徐國勇表示，喜愛自由行的公務人員，可直接向旅宿業、交通運輸業及觀光遊樂業選購自行住宿及旅遊商品，全納入8000元觀光旅遊額度補助範圍內。

行政院指出，公務人員休假補助費的半數8000元額度屬觀光旅遊額度，需用於旅行社的旅遊商品。只要公務人員至國民旅遊卡網站查詢2000多家旅行社特約商店，無論是團體旅行、半自助旅行或是自由行，只要用於觀光旅遊皆可申請補助。

交通部目前除已公布的「台灣觀巴」套裝遊程、「台灣好行套票」、高鐵假期旅遊、金質旅遊行程，以及各縣市政府及國家風景區管理處推薦旅遊行程資訊外，為提供更多元、更優質、更豐富的旅遊商品，也刻輔導旅行業者規劃推出具吸引力的旅遊套裝行程，提供公務人員來選擇，讓公務人員能充分利用假期，享受貨價等值又安全的旅遊體驗，找出適合的旅行方式，透過觀光旅遊獲得不一樣的滿足及愉快經驗。1051230

(中央社)