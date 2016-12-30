中市朝馬運動中心開幕 林佳龍勉多運動

台中市朝馬國民運動中心30日開幕，台中市長林佳龍（前左）除親自體驗多項運動設施外並說，這是2019東亞青奧比賽場地之一，邀請市民多多前來運動。中央社記者郝雪卿攝 105年12月30日

台中市朝馬國民運動中心今天開幕，台中市長林佳龍除親自體驗多項運動設施外並說，這是2019東亞青奧比賽場地之一，邀請市民多多前來運動。

朝馬國民運動中心是台中市首座開幕的運動中心，緊臨兩座足球場，也是全台中市綠地最大的運動園區；20日至26日試營運期間開放免費入館體驗，民眾紛紛給予好評，並於今天正式開幕，林佳龍、立委張廖萬堅及市議員何文海、陳淑華、楊正中、朱暖英、張耀中、何敏誠、張廖乃綸等人出席。

林佳龍表示，朝馬國民運動中心正式啟用了，這不僅是台中市第一座國民運動中心，也是2019年台中市舉辦東亞青年運動會符合奧運比賽標準的場地，費用平價、運動設施多元，是市民都可以來運動的好地方；他並親自體驗多項運動設施，肯定品質良好、功能齊全。

林佳龍指出，台中市還有6座正在興建中的國民運動中心，盼透過運動中心的建置，打造全市成為健康的運動城市；此外，市府也爭取教育部支持在台中成立國家選手訓練中心的中部基地，相信透過人才培育，台中市將會有最好的運動軟、硬體建設。

林佳龍同時感謝市議會全力支持及教育部補助一半預算，他說，朝馬國民運動中心設備好、地點好，附近景觀也很好，從高鐵或高速公路進出台中，均能看見這座造型特別且顏色鮮豔的國民運動中心，歡迎大家多多前來使用。1051230

(中央社)