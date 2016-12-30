彈劾案 南韓憲法法院：朴瑾惠不需出庭

我要評比

負責對總統朴瑾惠彈劾案作出裁定的南韓憲法法院今天表示，朴瑾惠將不需出庭應訊。

不過，憲法法院表示，朴瑾惠的密友崔順實必須出席明年1月10日的庭訊。被媒體稱為「南韓的拉斯普金」（Rasputin）的崔順實，處於導致朴瑾專下台的貪腐醜聞核心

南韓國會這個月初通過彈核朴瑾惠的動議，並要求憲法法院傳喚並直接審問朴瑾惠。

憲法法院說：「要求駁回。」

憲法法院有180天時間來考量國會的彈劾動議。

憲法法院首席法官朴桓哲（Park Han-Chul）在新年談話中表示，憲法法院將尋求「及早」作出決定。彈劾若認可，將在60天內舉行總統選舉。（譯者：中央社周慧盈）1051230

(中央社)