滬指全年跌逾12% 平均每人虧6萬

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陸股今天封關，小幅收紅，滬指收復3100點，但全年仍跌12.31%。從年初熔斷機制連續收黑至今，過半股民遭受虧損，平均每位股民虧了1.32萬元（約新台幣6萬元）。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以3097.35點開出，收盤報3103.64點，上漲7.54點，漲幅0.24%，成交量人民幣1517億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）今天以10175.50點開出，收盤報10177.14點，上漲17.69點，漲幅0.17%，成交量1914億元。

2015年中大陸股市爆發股災，2016年被視為A股的「後股災時期」，年初經歷熔斷後，上證指數一度跌至2638.30點，各種制度重建仍在進行當中，包括首次公開發行（IPO）規則、增發規則、併購重組以及借殼上市規則都出現政策調整。

新浪財經報導，上證綜指全年下跌12.31%，再看近日滬深兩市成交量合計只有3、4000億，顯示量能不足，對多數大陸股民來說，2016是艱難的一年。

投資快報引述一份調查數據顯示，有51.6%的股民今年出現了虧損。

根據投資快報測算，個人投資者今年所持有的A股流通市值減少了約1.54兆元，以目前大陸1.17兆開戶的個人投資者來計算，人均虧損額為1.32萬元；若按照目前5048.44萬戶的持倉投資者來計算，人均虧損額則為3.06萬元。

展望2017年股市，利多因素是官方有意將資金導入股市，包括規模4000億的養老金準備入市，外傳股指期貨將鬆綁，有望為股市帶來2000億到3000億的增量資金。此外，官方定調明年仍將控管房市，房價若獲得抑制，資金就可能移轉到股市。

今年12月5日深港通正式開通，標誌港股與陸股的互聯互通。看好陸股的分析指出，官方有意藉上述這些舉措，吸引更多機構投資人的長期資金，改變陸股以散戶為主的投資結構，從而建立更穩定的股市。

不過，2017年大陸股市仍有許多不確定性，面對美國總統當選人川普就任，美股指數、美元走勢及中美貿易狀況都可能對陸股造成影響。

在大陸國內因素方面，今年中官方指出未來經濟走勢為L型，但大陸經濟是否已經見底、企業獲利改善狀況仍有待觀察。1051230

(中央社)