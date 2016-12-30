杜特蒂南海立場轉彎？陸：看不出來
菲律賓總統杜特蒂昨天說，中國大陸若在南海開採石油與天然氣，他將考慮挑戰大陸。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，看不出杜特蒂在南海問題上的立場有變化。
據外電報導，日前才表態願擱置南海仲裁案裁決的杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日表示，大陸若在南海開採石油與天然氣，他將考慮挑戰大陸，堅持否定陸方「九段線」主張的國際仲裁裁定。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說：「我注意到有些媒體報導的時候也說（杜特蒂）立場是有出入或者改變的，但是對於我來講，我仔細看了看，我沒有看出來有什麼不同。」
華春瑩表示，大陸在南海問題上的立場一貫且明確，始終致力於與直接當事國透過談判協商和平解決有關爭議，也始終致力於和東南亞國家協會（ASEAN）成員國共同維護南海和平與穩定。
她說：「在爭議最終解決之前，我們也是一貫致力於推動同有關國家擱置爭議，共同開發。」
華春瑩說，杜特蒂今年10月訪問大陸以來，中菲關係實現全面改善，並且持續往好的方向發展，各領域務實合作都在全面展開。
她表示，大陸願意與菲律賓繼續努力，不斷增進政治互信，妥善處理好南海問題，實現共同發展和繁榮。1051230
(中央社)
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