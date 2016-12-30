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杜特蒂南海立場轉彎？陸：看不出來

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杜特蒂南海立場轉彎？陸：看不出來
針對菲律賓總統杜特蒂說將挑戰中國大陸在南海開採石油與天然氣的做法，大陸外交部發言人華春瑩（圖）30日表示，看不出杜特蒂在南海問題上的立場有變化。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月30日

菲律賓總統杜特蒂昨天說，中國大陸若在南海開採石油與天然氣，他將考慮挑戰大陸。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，看不出杜特蒂在南海問題上的立場有變化。

據外電報導，日前才表態願擱置南海仲裁案裁決的杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日表示，大陸若在南海開採石油與天然氣，他將考慮挑戰大陸，堅持否定陸方「九段線」主張的國際仲裁裁定。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說：「我注意到有些媒體報導的時候也說（杜特蒂）立場是有出入或者改變的，但是對於我來講，我仔細看了看，我沒有看出來有什麼不同。」

華春瑩表示，大陸在南海問題上的立場一貫且明確，始終致力於與直接當事國透過談判協商和平解決有關爭議，也始終致力於和東南亞國家協會（ASEAN）成員國共同維護南海和平與穩定。

她說：「在爭議最終解決之前，我們也是一貫致力於推動同有關國家擱置爭議，共同開發。」

華春瑩說，杜特蒂今年10月訪問大陸以來，中菲關係實現全面改善，並且持續往好的方向發展，各領域務實合作都在全面展開。

她表示，大陸願意與菲律賓繼續努力，不斷增進政治互信，妥善處理好南海問題，實現共同發展和繁榮。1051230

(中央社)

關鍵字：大陸南海杜特蒂立場問題
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