葛仲珊球鞋蜈蚣 為買車賣喬丹鞋

歌手葛仲珊接受「MILK 潮流誌」訪問時提到她是球鞋控，全盛時期有多達400雙球鞋，為了買人生第一台車，忍痛賣掉Jordan第1到17代球鞋，新專輯還寫「球鞋蜈蚣」訴心聲。

日前曾傳出要退出台灣歌壇的葛仲珊，最近帶著睽違兩年的全新專輯「皇后區的皇后」登上「MILK 潮流誌」封面，前陣子她回紐約充電沈澱，一度以為就要退出台灣歌壇。

當時因為合約到期，葛仲珊又只想回到紐約生活、陪家人，因緣際會轉入跨國唱片公司重新出發，帶著成熟也更堅強的心態，全心投入喜歡的音樂。

葛仲珊從高中起就是球鞋控，全盛時期有多達400多雙球鞋，高中畢業為了買人生中第一台汽車，忍痛賣掉300多雙球鞋，其中包含Jordan第1代到17代，新專輯裡也寫了一首「球鞋蜈蚣」，說出每個球鞋控的心聲。

從小葛仲珊的父母就希望她從醫，即使是從商學院第一名畢業都無法滿足父親的期待，而往音樂圈發展的決定，更讓她與父母有長達三年的時間不曾聯繫，甚至得到金曲獎的肯定，父親仍不以為然。

直到父親為她代領「海外優秀青年獎」，才逐漸對葛仲珊的音樂成就轉為肯定，葛仲珊說，「只要不是違法的事，勇敢為人生作選擇、並對自己的選擇負責，這才是真的成熟，真的大人該有的作為，相信父母會懂」。1051230

(中央社)