亞馬遜擬建空中物流基地 供無人機進出

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線上巨擘亞馬遜（Amazon）提出特權申請，要用飛船來當作倉儲與載貨無人機的基地。

路透社報導，早在兩年前亞馬遜就提出這項特權申請，但到昨天這件事才被科技數據與研究機構CB Insights的李威特（Zoe Leavitt）揭露。

根據亞馬遜所提出的申請，無人機從所謂的「空中物流中心」（AFCs）出發，會比從地面上出發使用的能源來得少。

「衛報」（Guardian）報導，AFCs將在1萬3700公尺的高空盤旋，負責載送訂購貨品的無人機可在這裡部署，並將貨品送至客戶指定的地點。AFCs的庫存與補給也可由定期空中載具或小飛船負責。

計畫明年起開始使用無人機送貨的亞馬遜，目前尚未對這個消息做評論。（譯者：中央社許湘欣）1051230

(中央社)