王志龍院長用笑臉和關懷提升病人求生意志
「來來來，伯伯小心點，不要急，我來幫您按住電梯」，高雄榮民總醫院台南分院內，經常可以看到院長王志龍，穿梭在醫院各角落，親切地為病患服務，他永遠都是笑臉迎人，更要求院內人員，要以快樂的心情上班，才能親切地為病患服務。
國防醫學院醫學系畢業的王志龍，專長各種神經疾病，在擔任台北榮總復健部主治醫師期間，還特別到中國醫藥大學中醫針灸研習班研習，很早就整合中西醫，並應用在病患的復健上，頗受患者讚揚，擔任高雄榮總復健部主任兼傳統醫學中心主任時，2年前，調升到台南分院擔任院長，值得一提的是，他的太太陳敏慧也在台大醫學院擔任教授，是牙醫專家。
王志龍長年在復健科服務，他的病患從3歲到80多歲都有，很多病患都跟他有20多年的醫病關係，甚至都成為好朋友，但他的病患，也有很多都是過去在社會上能呼風喚雨的總經理級等社會名流，卻有不少人因病痛而尋短，這讓王志龍深刻體會到，一位出色醫師，要用笑臉和關懷來面對病患，如此才能提升病人的求生意志。
親切友善，是王志龍給病患的印象，因此多數病患都跟隨他一輩子，這也是他除了要在台南分院看診外，每周還要利用半天時間回高雄榮總看診的主因，他到任台南分院才剛滿2年，已讓台南分院的營業額和門診量，都增加一倍以上。
(中時)
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