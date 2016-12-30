桃園跨年晚會 3路線接駁發車

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桃園跨年晚會明天晚間登場，下午4時起進行交通管制，民眾可從中壢桃企飯店前、桃園統領百貨前、台茂購物中心等地點，搭乘接駁車前往活動會場。依距離不同收取一段（新台幣18元）或兩段（36元）的票價。

明天深夜將告別2016年，迎接2017年到來。桃園市政府今年在藝文中心廣場舉辦「捷乘歡迎—2017桃園跨年晚會」，跨年晚會由藝人黃子佼、翁滋蔓和李懿擔任主持人，並從31日晚間7時開始連續開唱到跨年。

為了迎接機場捷運即將通車，桃園捷運綠線明年開工，跨年晚會以捷運通車作為主題，「捷乘歡迎」大家一起來桃園跨年。

在演出的藝人陣容中，由搖滾團體伍佰& China Blue鑽石登場，並邀請鐵肺柔情靈魂金曲歌后彭佳慧、亞洲最強正能量撼動人心魅力女歌手Selina雙壓軸演出，過程中包括陳勢安、蔡黃汝（豆花妹）、Boxing、八三夭樂團、卓文萱、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，與大家共同迎接嶄新的1年。

在交通動線上，明天下午4時起將陸續進行交管，前往參加跨年晚會的民眾即可從中壢桃企飯店前、桃園統領百貨前、台茂購物中心等地點，搭乘接駁車前往活動會場；票價依距離不同收取一段（新台幣18元）或兩段（36元）的票價，三條接駁車路線皆會視疏運人數機動發車，並接駁至活動結束。活動詳情請上活動官網（http://www.nye2017.tycg.gov.tw/）查詢。1051230

(中央社)