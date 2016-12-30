富邦悍將出手搶陳金鋒 角色暫賣關子

富邦悍將職棒隊今天舉行記者會發布隊徽，領隊蔡承儒受訪時證實，確實與陳金鋒的經紀人有接觸，但尊重他與原本球團的合約，等一月以後會再深談。

「我們確實對他有興趣」蔡承儒表示，陳金鋒原本的合約到12月底，因此會等對方合約到期之後，也就是明年1月再深談，對於陳金鋒加入球隊以後的角色，等到之後交換意見，現在暫時不評論。

Lamigo桃猿與陳金鋒的球員合約到12月底，桃猿球團董事長劉保佑、領隊劉玠廷、總教練洪一中都在引退儀式當天，表達希望留下陳金鋒。

不過劉玠廷最近拋出風向球，對媒體談到，陳金鋒加入經典賽中華隊教練團，與球團政策不同，未來談約需要多考慮，「事情發展和預期不同」。外界解讀，陳金鋒留在桃猿的機會不大。

除了陳金鋒可望入隊，蔡承儒也談到，將網羅中華隊總教練郭泰源加入，擔任顧問，「我們第一年接手，董事長覺得，需要像郭總這樣有經驗的前輩加入，需要意見諮詢的時候可以向郭總請教」。1051230

(中央社)