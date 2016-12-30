立院三讀 放寬勞資爭議政府扶助範圍

立法院會今天三讀修正通過勞資爭議處理法部分條文，放寬政府扶助範圍，未來勞資爭議，勞工除提起訴訟跟仲裁外，對不當勞動行為申請裁決時，亦可獲政府扶助。

勞資爭議處理法於民國100年修正實施設立不當勞動行為裁決制度，但現行勞資爭議處理法卻僅規定，在權利事項之勞資爭議發生時，只有當勞工提起訴訟及仲裁時，政府才會給予適當補助。

為擴大將不當勞動行為裁決納入政府扶助範圍，立法院院會今天三讀修正通過勞資爭議處理法部分條文，修正第6條新增勞工因工會法第35條第1項第1至4款，有關勞工加入公會或參加爭議行為，遭解僱或減薪等不利待遇而申請裁決時，勞動部得給予適當扶助。

提案的民進黨立委鍾孔炤日前表示，因為裁決事項沒增列到補助，希望除了訴訟跟仲裁外，再加上裁決，這是放寬。他指出，不當裁決的過程中，勞工要舉證，請律師幫忙辯護時較有利，幫勞工把意見完整陳述，不僅可加快裁決委員在判定不當裁決時的速度，也能對勞工多一層保障。

鍾孔炤說，但不當裁決中，有很多法律徵詢或相關資料詢問，要透過專業人士，有些勞工個人無法處理，及調閱相關閱卷資料，透過申請補助經費，勞工有錢聘請律師或專業人士幫忙。

另外，由於目前不當勞動行為裁決委員會僅7到15人，工作量繁重。因此，此次修法也修正第43條，增列勞動部應派專任人員或聘用專業人員，協助辦理裁決案件之程序審查、爭點整理及資料蒐集等事務。以利裁決處理程序運作更順暢，亦能提升裁決機制品質。

而立法院針對修正第43條通過附帶決議，要求行政院於106年起，根據勞資爭議處理法第43條修正條文，專案處理勞動部聘用預算員額及編列所需人事費用。1051230

(中央社)