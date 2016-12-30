國道3號4車車禍 交通大打結

國道3號北上44.8K今天下午4時多發生砂石車等4輛車車禍，其中1輛車起火燃燒，警消獲報搶救，造成交通大打結，所幸無人傷亡。

現場為砂石車、小貨車及兩輛自小客車車禍，經強烈撞擊後小貨車起火燃燒，所幸駕駛及時逃離，警消也迅速趕到，並在20分鐘內就撲滅火勢，經封閉車道救災下，已造成交通大打結。至於肇事原因，仍待警方調查釐清。1051230

(中央社)