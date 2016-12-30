《時來運轉》利物浦vs.曼城 渣叔、瓜帥再對決

利物浦教頭柯洛普。（美聯社資料照）

曼城教頭瓜狄歐拉。（美聯社資料照）

英超聯賽「耶誕特快車」將在當地時間的跨年夜、台灣時間1月1日凌晨1時半上演重頭戲，由排名第2的「紅軍」利物浦在主場迎戰暫居第3的曼城，也是雙方教頭「渣叔」柯洛普與「瓜狄歐拉」繼德甲多特蒙德與拜仁慕尼黑的多年對抗後，於轉戰英超後首度遭遇。

「這會是一場非常有趣而刺激的比賽，」柯洛普說：「如果今天不是教練，我百分之百會掏腰包買票來看這場好球。」

柯洛普執教多特時，共與瓜帥領軍的拜仁8度遭遇，拿下3勝。但「渣叔」強調，此一時彼一時，再戰瓜帥的準備工作是完全不一樣的。

「我們非常了解瓜帥帶領的拜仁，但那已經不重要了，因為他現在是曼城的教練，」柯洛普說：「球員不同，戰術系統不同，我帶的球隊也不同，很多事情都不一樣了。」

利物浦賽前僅以1分領先曼城，兩支球隊都以高控球率與進攻火力著稱，利物浦本季攻入45球為英超最多，曼城進39球則與兵工廠並列第2。

柯洛普強調，想要打敗瓜帥領軍的曼城，他們一定要把防守做得很好，而紅軍本季在主場安菲爾德保持不敗、並攻入英超最多的25顆主場進球，則是利物浦的優勢之一。

「就像我之前說的，在這場勢均力敵的比賽，我們唯一的優勢就是在安菲爾德，我們必須善用主場優勢，」柯洛普說：他非常期待這場比賽，「對決世界上最棒的球隊之一，我很高興能有這樣的機會。」

(中時電子報)