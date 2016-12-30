封殺55名台灣藝人？ 中國文化部否認
網傳北京影視圈流出1份中國文化部發出的「55人封殺名單」，包括台灣導演吳念真、女星徐若瑄、歌手陳昇與多個知名樂團，要求業界不碰這些藝人，還強調已有不少影視高層都收到。今天（12月30日）下午以電話向中國文化部對外文化聯絡局（港澳台辦公室）求證，台灣處的工作人員明確否認有此名單，而北京娛樂圈的記者也不曾聽此事，反問好奇詢問名單上有哪些台灣藝人。
網傳的名單中，包括吳念真、徐若瑄、大支、滅火器樂團、陳昇、亂彈阿翔、大支，以及閃靈、糯米團、濁水溪公社、滅火器等，各界一片嘩然，朝野抨擊。
名單是否真實，已令人存疑，而羅列的藝人都曾傳出被中國列入不受歡迎人物，了無新意，如閃靈樂團10年前就在中國不受歡迎的名單中，大支的經紀人小琪也說，已被「封殺」數年，並沒有打算碰中國市場；名單中還有一些樂團都已解散，更沒影響。
「封殺」吳念真也傳了很久，但吳導向來低調以對，綠光劇團在中國的演出也不曾有影響。
影響最大的當是徐若瑄，產後復出的她，因為老公負債，正積極賺奶粉錢、養家，若因「名單」引發中國網友廣泛抵制，很有可能斷了她的演藝生涯及生路，恐怕不是件好事。
業者表示，從《健忘村》導演陳玉勳到今天傳出的「55人封殺名單」，一連串的事件，似乎有隻黑手正積極挑起中國網友攻擊台灣演藝圈的風潮，頗令人不解。
(旺報)
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