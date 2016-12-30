高雄蜜棗首度輸日本 農曆年後吃得到
高雄蜜棗市場傳來一喜一憂消息，高雄市府與日本農業談判，歷時4年多徵得日方同意，首度進軍日本市場。但另方面，受兩颱風強襲，今年蜜棗產量僅剩往年同期的3成，每斤漲到560元，創下史上新高，預計最高峰落在農曆過年。
「高雄市準備好了！」高市協助農民拓展海外市場，2012年起市長陳菊多次率團赴日，向日方表達開放蜜棗、紅肉種火龍果輸日，終獲日方同意，於2014年派檢疫官來台，瞭解台灣蜜棗種植及栽培管理情況等前置作業。
經4餘年耕耘，日本農林水產省終於公布台灣蜜棗可輸往日本，今天農業局長蔡復進宣布這項喜事說，高雄蜜棗已外銷加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、巴林、中國及香港等地，如今更插旗日本，歸功於強力推廣產銷履歷及國際認證，使「高雄首選」品牌與國際接軌。
台灣蜜棗以高雄市占率44.36%最大宗，年產值約5.6億元，產期從12月至隔年3月。農業局指出，最快農曆年節後，透過空運方式輸日，主力是高雄11號珍蜜品種，預計走精緻路線，以禮盒方式販售。
值得注意的是，今年受到風災影響，接連兩個颱風襲擊高雄，蜜棗整體產量與同期相比消減7成，頂級蜜棗每斤漲到560元，飆到史上最高，而禮盒裝的3公斤蜜棗去年700元，現在飆到900元，農民面臨無貨可出窘境，價昂也恐讓消費者卻步。
(中時)
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