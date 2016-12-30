台南廟宇年後不燒香？網友出現謾罵聲

中西區天壇香客絡繹不絕，香火鼎盛，廟方強調僅推一爐一香、紙錢集中燒，並未禁止燒香與金紙。（程炳璋攝）

天壇旁的香舖業者林女士認為政府要推減碳政策，老百姓無可奈何，但老一輩的民眾仍堅持拿香拜拜的習俗，政府該拿出配套措施。（程炳璋攝）

台北龍山寺剛宣布年後不燒香、金紙，網路傳聞台南中西區台灣首廟天壇要在年後跟進，有網友抨擊政府虐殺民俗信仰，天壇廟方30日嚴正否認傳言，台南市環保局回應僅推動一爐一香與金紙集中燒，台南市民政局宗教禮俗科回應，輔導廟宇朝減香減金方向執行，並未貿然禁止。

「禁拿香與金紙，是要我們改拿經書嗎？」、「選前求神拜佛，選後禁香封爐」、「舉環保旗幟否定風俗民情」有網友在網路上傳天壇董事會決定配合環保署，年後禁止燒金的消息，網友留言此舉將對信仰習俗影響深遠，天壇廟方30日澄清並無此消息，不排除對不實謠言提告。

繼行天宮之後，台北龍山寺日前宣布年後禁燒香與金紙，台南市政府持續推動宗教優質化，今年7月份曾帶著20個宗教團體到台北參觀這兩家廟宇，朝減香減金的目標推動。

府城是文化古都，廟宇密集度冠全台，民俗信仰文化根深蒂固，台南市政府認為貿然推動不燒香、不燒金紙相當困難，環保局先朝一爐一香（每人在每座香爐上只插一支香），金紙集中焚燒，逐步輔導推行，儘管如此，響應的廟宇並不多。

民政局宗教禮俗科表示，推動宗教不燒香不燒金紙，就像推動產業轉型，無法貿然實施，且須有配套措施與過渡時期，這段時間需要輔導業者，畢竟要顧及金紙香鋪等周邊業者的反彈聲浪，天壇過去很配合官方，但政府目前並未有禁燒香紙的政策。

台灣首廟天壇董事長莊炯垣30日駁斥網路不實謠言，強調廟方願意配合宗教優質化政策，但絕無禁香化金，呼籲網友誤聽信網路以訛傳訛的謠言。

(中時)