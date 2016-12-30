老伯路倒 巡邏警路過即刻救援
高雄市三民二分局鼎山所警員李瑋翰日前擔服家戶訪查勤務，於獲報前往支援巡邏警網途中，見前方騎乘重機車的老伯伯忽然倒地，員警見狀趕緊下車察看並協助將老伯伯扶起坐於安全島上休息，再將老伯伯的機車牽於路旁後，隨即通知119到場協助送醫，並通知其兒子前往醫院照顧老伯伯，及時阻止了一件憾事發生。
65歲謝姓老伯向警方表示，自己原本是要騎車回家，在行駛的途中突然感覺自己身體不適，好像快喘不過氣來的樣子，想說慢慢騎回家，誰知才一個轉彎就連人帶車摔倒，還好遇到了好心的員警及時伸手幫忙，並通知其兒子還幫忙叫救護車協助送醫，對於警方能及時協助並避免自己的生命或財產遭受危險表示由衷感激，不停感謝員警的幫忙，在場的民眾也給予警方高度的讚許與肯定。
鼎山所警方表示，民眾若在行車途中突感身體有任何的不適，應該停於路邊休息，等情況好些再上路或通知家人來接，千萬不要冒然繼續行駛，以免發生事故，造成更大的危險而蒙受損失。
(中時)
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