家齊圖書館寒冬送暖邀華山獨老同樂

芬蘭國際志工演唱芬蘭當地童謠，並帶來逗趣活潑的帶動唱，讓華山基金會的長輩們，一個個開心展笑顏。（黃文博攝）

台南連日冷颼凍寒，家齊圖書館今日中午卻是充滿溫馨，由圖書館文化志工團隊精心策劃歲末聯歡公益餐會，邀請安平區華山基金會十位獨居長輩前來同歡，不僅在書香環繞的溫馨沙發區享用美味餐食，更由芬蘭國際志工伊達帶領圖書館的學生志工們演唱芬蘭當地童謠，並帶來逗趣活潑的帶動唱，讓華山基金會的長輩們，一個個開心展笑顏，為2016年畫下一個溫暖的句點。

家齊圖書館以「愛心樹」為館內主要意象，書樹樹洞不但做為新書主題展示，也宣揚繪本作家謝爾．希爾弗斯坦作品「愛心樹」中無私奉獻的公益精神。12月30日中午由家齊圖書館文化志工團隊策劃的歲末聯歡餐會，便結合館內「愛心樹」造景，讓華山基金會的長輩們在書樹下的沙發區，放鬆心情享用餐點；芬蘭國際志工伊達即將於下周五結束在家齊的駐校交流，特別指導學生志工們學會一首芬蘭語童謠，其旋律是大家耳熟能詳的《蝴蝶蝴蝶真美麗》，華山基金會的長輩們一邊用餐，一邊聽著家齊學生志工們的獻唱，因著學生們的溫暖陪伴，一個個展露笑顏。

華山基金會安平區站長在用餐前，指導文化志工們為長輩們量血壓及手部清潔，讓家齊學生們實際了解華山關懷獨居長輩們的家訪工作內容；高中生們平時忙於課業，也疏於和家中長輩互動親近，因著這次活動的體驗，更有感陪伴關懷要即時行動。

華山基金會目前正在進行「愛老人愛團圓」的愛心年菜勸募活動，誠摯邀請社會大眾一齊熱心響應，讓獨居長輩也能感受愛與關懷。

(中時)