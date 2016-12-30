跑行程最心酸！葉俊榮為他們掉過2次眼淚
歲末年終之際，內政部長葉俊榮今天下午與媒體茶敘。他在會中大談5月20日迄今「上山下海」甘苦談，他更細數至今赴立院「盡憲政義務」的時日共50天，包括總質詢備詢12次、委員會列席30次、協調會共8次，可能將近3分之1的時間都在立法院，回答問題、推動法案。
葉俊榮還說，他曾經在防災應變中心待過13天，一共外宿9天，7月至9月總共有4次颱風，前3次是三天兩夜，最後1次是四天三夜。他也南南北北跑透透，除了地方警察局、移民署工作站、收容所、成功嶺探望役男，從金門到太魯閣，以至於澎湖南方四島，所有內政部轄下機關，幾乎都跑過一遍。
葉俊榮表示，就任迄今，跑行程最心酸的部分，就是警察、消防弟兄以及移民署同仁因公受傷，甚至有3位死亡，每次到醫院甚至是殯儀館，都令他相當難過，他也因此在公開場合掉過2次眼淚。
葉俊榮強調，內政部同仁無時無刻都在執勤，近日適逢跨年，一般人都會想到交通疏運，但他心中卻是警察同仁都要「皮繃緊」，不能因群眾活動發生災害，消防兄弟也要隨時待命，確保人民安全，這就是內政部。因此，只要line群組通報一來，他心中就會「掐一下」。
(中時)
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