蔡英文下周出訪友邦 將過境休士頓、舊金山

總統蔡英文。(圖/中時資料照，劉宗龍攝)

蔡總統下周六出訪友邦確定去回程將過境美國，總統府表示，總統專機去程將過境休士頓，回程會過境舊金山。府方強調，有關我友邦尼加拉瓜邦交生變的傳聞「都是錯誤訊息」。

總統府發言人黃重諺30日表示，下周六總統將啟動「英捷專案」，出發前往宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多四友邦參訪，總統將在美國時間1月7號當地時間上午9點半（台北時間晚上11點半），抵達休士頓喬治布希洲際機場，並於隔天1月8號下午1點15分離開。

至於回程地點，總統會在美國時間13號晚上9點鐘抵達舊金山國際機場，1月14號下午4點搭機返台。

黃重諺說，依照台美默契及慣例，過境時將安排總統出席僑宴與相關產業參訪，時間及地點會於出訪時再行公布。

另近日有關我國與尼加拉瓜邦交生變訊息，總統府表示是「錯誤訊息」，黃重諺說總統此次出訪是應中美洲四個友邦邀請，在綜合評估時間和航程規劃後，確定在1月中旬依序訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多，府方非常感謝友邦協助，且訪問行程節目也大致底定，相信此行將有效增進友邦關係。

媒體問到，總統出訪時會否如馬總統過去遇到被友邦領袖放鴿子的情形？黃重諺強調：「不會有這樣的問題」。

(旺報)