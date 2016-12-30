陸男謊稱可撤銷紅色通緝 詐騙逾千萬

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北京一名男子謊稱可以撤銷大陸公安部發布的紅色通緝令，先後2次騙取被害人人民幣280萬元（約新台幣1288萬元）。北京朝陽法院昨天一審判處男子有期徒刑11年，並處罰金1.1萬元。

北京晨報報導，翟姓男子於2015年6月至7月間，謊稱可以幫助張姓被害人的朋友撤銷紅色通緝令，以辦事費用的名義，騙取280萬元。同年10月12日，翟姓男子被捕歸案，贓款已損失。

被害人指出，翟姓男子聲稱為大陸國家安全委員會的一名正部級主管服務，關係良好，並與公安部部長、各局局長都很熟悉，協調將紅色通緝令撤銷沒有問題。

2015年6月期間，翟姓男子向被害人索取80萬元的前期費用。同年7月13日，又以公安部馬上就要召開聯席會議為由，再次要求支付200萬元費用。

翟男在去年7月28日對被害人表示，撤銷紅色通緝令已無可能。被害人要求退款，翟男當時則表示，要等公安部將國家安全委員會的公函退回以後才可以辦理，之後便失去連繫，被害人於是報警處理。

庭審中，翟姓男子否認詐騙，並宣稱涉案款項是向被害人借的，與撤銷紅色通緝令無關。

法院一審認為，翟男以非法佔有為目的，採用虛構事實的方法騙取公民錢財，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，應予懲處。一審判處有期徒刑11年，罰金1.1萬元，並責令退賠款項發還被害人。1051230

(中央社)