賀陳旦：智慧運輸 106年宜蘭優先示範
交通部長賀陳旦今天說，交通部預定在明年投資新台幣5億元，在國內5處地點實施交通智慧運輸管理，其中宜蘭地區將優先示範，希望有效解決國道5號交通壅塞問題。
台鐵頭城火車站因日漸老舊，為符合民眾旅運需求，經過1年半的整修，今天舉辦完工啟用典禮，賀陳旦、宜蘭縣長林聰賢受邀主持剪綵儀式。
林聰賢在致詞時對賀陳旦說，「來宜蘭應該會帶伴手禮」，希望賀陳旦對北宜直線鐵路的興建，能帶來好消息。
賀陳旦說，國5雪山隧道所造成的交通壅塞問題，頭城地區受影響最大。交通部預定在明年投資5億元，在國內5處地點實施交通智慧運輸管理；其中，宜蘭地區將優先示範，希望在導引設施、停車與大眾運輸方面，可透過這項系統，有效解決塞車等問題。
他表示，至於北宜直線鐵路問題，因牽涉範圍較廣，目前還在研議中。
「人多的話，交通難免會慢一點」賀陳旦在接受媒體採訪時也說，過年連假期間，雪山隧道若沒有發生事故的話，塞車問題應該就不會很嚴重。1051230
(中央社)
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