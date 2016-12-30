彰化市14道路 106年路邊停車收費

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彰化縣彰化市14條市區道路民國106年1月3日開始收費，共574個停車格，停車費每小時新台幣20元，且收費路段加強取締違規停車。

彰化縣政府工務處今天表示，為解決都市停車問題並建立交通秩序，縣府完成建置路邊停車收費管理資訊系統，並開辦路邊停車收費，106年1月3日起由彰化市公所先行收費，且收費路段配合警方，重點執行違規拖吊及裁罰，提醒駕駛人注意。

工務處指出，初期收費路段有彰化市民生路、光復路、和平路、中民街、中正路、民族路、華山路、仁愛路、三民路、曉陽路、旭光西路、泰安二街、建國南北路、中央路共14條路段、574個停車格。

工務處說，停車費率每小時新台幣20元，停車未滿1小時以1小時計算，超過1小時以上，每半小時收費10元，收費時間為上午8時到晚間8時。元旦、農曆春節、端午節、清明節、中秋節、選舉日、颱風或大雨等天災經縣府公告停止上班日，暫停收費。

工務處表示，停車繳費單可到統一超商、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富便利商店、美廉社繳納，繳費期間或超過繳費期限7天內，也可到4大超商多媒體櫃員機列印停車單繳費，若有疑問可撥04-722-1996、04-722-2141轉分機1602、04-753-2172詢問。1051230

(中央社)