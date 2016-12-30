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40種台灣未紀錄物種 看見小金門美麗潮間帶

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40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
二色桌片參 Mensamaria interceden。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
大島似殼菜蛤 Peregrinatmor oshima。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
肉食擬海牛 Philinopsis giglioli。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
披髮異毛蟹 Heteropilumnus ciliates。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
紅禾慶海牛 Hopkinsiella hiroi Baba。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
深綠海天牛 Elysia atroviridis。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
Flabellina pellucida。（金門縣戰地史蹟學會提供）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
Flabellina spFlabellina sp。（金門縣戰地史蹟學會提供）

金門縣戰地史蹟學會接受金門國家公園管理處委託進行烈嶼地區（小金門）潮間帶生物多樣性調查，在曾經遍布地雷的周遭海域發現台灣未紀錄種生物近40種，包括海蛞蝓、海天牛與多種罕見的海膽、蟹類在內。多采多姿的高豐富度生態相，共譜讓人驚豔的生命樂章。

由洪清漳老師帶領的調查團隊以1年的時間，在小金門海岸標定15處調查基地，利用每天的退潮時間，深入泥灘和礁岩區進行攝影紀錄，總共發現286種潮間帶生物，其中近40種在台種從未有任何紀錄，更有數種海蛞蝓與海蝸牛在兩岸學界都查詢不到中文命名，只能以英文學名比對外國文獻與相關照片資料。

調查團隊發現海蛞蝓的種類就高達30餘種，其中大半不分布於台灣，以往台灣、金門也無紀錄，原因與金門地理環境接近華南沿海，海洋生態與台灣不同有關。

調查團隊指出，這些過去不曾發現的海蛞蝓如肉食擬海牛(Philinopsis giglioli)、舌片鰓海蛞蝓(Armina variolosa)、紅禾慶海牛(Hopkinsiella hiroi)、深綠海天牛(Elysia atroviridis)，Flabellina pellucida、Flabellina sp、Dermatobranchus sp，大多色彩斑斕，可愛造型堪稱是海岸的「寶可夢」。

另如曼氏孔盾海膽(Astriclypeus manni)、雷氏餅海膽(Peronella lesueuri)、二色桌片參(Mensamaria interceden)、斑砂海星(Ophidiaster armatus)、海棒槌(Paracaudina chilensi)、南方帚蟲(Phoronis australis)、中華虎頭蟹(Orithyia sinica)、溝紋擬盲蟹(Typhlocarcinops canaliculata)、披髮異毛蟹(Heteropilumnus ciliates)、三葉角菱蟹(Ceratocarcinus trilobatus)、牧氏毛粒蟹(Pilumnopeus makiana)等也都是台灣罕見或無紀錄種。還有寄生於伍氏奧螻姑蝦(Austinogebia wuhsienweni)身上的大島似殼菜蛤(Peregrinatmor oshima)則是目前國內尚未紀錄發表種，更有許多台灣未曾見過的海岸物種，仍在陸續鑑定中。

調查團隊表示，烈嶼擁有綿延20多公里的海岸線，廣闊的潮間帶和多樣的海岸景觀，從花崗岩礁質、沙質、泥沙質到玄武岩岩礁都有，不同的底質環境提供多種生物各類型棲地與微棲地，呈現烈嶼潮間帶生態的多樣性。

洪清漳強調，這項調查成果建立基礎的生物資源圖鑑，提供民眾親近並認識潮間帶生物，也可做為未來進行海洋開發工程的環境資源參考，期待相關單位逐年編列預算，再進一步深入調查外，更要加強環境和生態保育，讓這些珍貴、美麗的大自然朋友，有一處繁衍生息的安全棲地。

相關查紀錄影像正在金門國家公園「古寧頭戰史館」內坑道碉堡展出，展期至明年2月底。

(中時)

40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
金門縣戰地史蹟學會深入潮間帶，發現台灣未紀錄種生物近40種。（李金生攝）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
金門縣戰地史蹟學會走入潮間帶礁岩區，紀錄海岸的豐富生態相。（李金生攝）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
洪清漳老師帶領調查團隊，走過雷區發掘未紀錄新物種。（李金生攝）
40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶
金門的海岸線蘊藏豐富、多樣物種，有待進一步深入調查。（李金生攝）
關鍵字：小金門潮間帶烈嶼地區
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