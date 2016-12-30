40種台灣未紀錄物種，看見小金門美麗潮間帶

二色桌片參 Mensamaria interceden。（金門縣戰地史蹟學會提供）

大島似殼菜蛤 Peregrinatmor oshima。（金門縣戰地史蹟學會提供）

肉食擬海牛 Philinopsis giglioli。（金門縣戰地史蹟學會提供）

披髮異毛蟹 Heteropilumnus ciliates。（金門縣戰地史蹟學會提供）

紅禾慶海牛 Hopkinsiella hiroi Baba。（金門縣戰地史蹟學會提供）

深綠海天牛 Elysia atroviridis。（金門縣戰地史蹟學會提供）

Flabellina pellucida。（金門縣戰地史蹟學會提供）

Flabellina spFlabellina sp。（金門縣戰地史蹟學會提供）

金門縣戰地史蹟學會接受金門國家公園管理處委託進行烈嶼地區（小金門）潮間帶生物多樣性調查，在曾經遍布地雷的周遭海域發現台灣未紀錄種生物近40種，包括海蛞蝓、海天牛與多種罕見的海膽、蟹類在內。多采多姿的高豐富度生態相，共譜讓人驚豔的生命樂章。

由洪清漳老師帶領的調查團隊以1年的時間，在小金門海岸標定15處調查基地，利用每天的退潮時間，深入泥灘和礁岩區進行攝影紀錄，總共發現286種潮間帶生物，其中近40種在台種從未有任何紀錄，更有數種海蛞蝓與海蝸牛在兩岸學界都查詢不到中文命名，只能以英文學名比對外國文獻與相關照片資料。

調查團隊發現海蛞蝓的種類就高達30餘種，其中大半不分布於台灣，以往台灣、金門也無紀錄，原因與金門地理環境接近華南沿海，海洋生態與台灣不同有關。

調查團隊指出，這些過去不曾發現的海蛞蝓如肉食擬海牛(Philinopsis giglioli)、舌片鰓海蛞蝓(Armina variolosa)、紅禾慶海牛(Hopkinsiella hiroi)、深綠海天牛(Elysia atroviridis)，Flabellina pellucida、Flabellina sp、Dermatobranchus sp，大多色彩斑斕，可愛造型堪稱是海岸的「寶可夢」。

另如曼氏孔盾海膽(Astriclypeus manni)、雷氏餅海膽(Peronella lesueuri)、二色桌片參(Mensamaria interceden)、斑砂海星(Ophidiaster armatus)、海棒槌(Paracaudina chilensi)、南方帚蟲(Phoronis australis)、中華虎頭蟹(Orithyia sinica)、溝紋擬盲蟹(Typhlocarcinops canaliculata)、披髮異毛蟹(Heteropilumnus ciliates)、三葉角菱蟹(Ceratocarcinus trilobatus)、牧氏毛粒蟹(Pilumnopeus makiana)等也都是台灣罕見或無紀錄種。還有寄生於伍氏奧螻姑蝦(Austinogebia wuhsienweni)身上的大島似殼菜蛤(Peregrinatmor oshima)則是目前國內尚未紀錄發表種，更有許多台灣未曾見過的海岸物種，仍在陸續鑑定中。

調查團隊表示，烈嶼擁有綿延20多公里的海岸線，廣闊的潮間帶和多樣的海岸景觀，從花崗岩礁質、沙質、泥沙質到玄武岩岩礁都有，不同的底質環境提供多種生物各類型棲地與微棲地，呈現烈嶼潮間帶生態的多樣性。

洪清漳強調，這項調查成果建立基礎的生物資源圖鑑，提供民眾親近並認識潮間帶生物，也可做為未來進行海洋開發工程的環境資源參考，期待相關單位逐年編列預算，再進一步深入調查外，更要加強環境和生態保育，讓這些珍貴、美麗的大自然朋友，有一處繁衍生息的安全棲地。

相關查紀錄影像正在金門國家公園「古寧頭戰史館」內坑道碉堡展出，展期至明年2月底。

(中時)

金門縣戰地史蹟學會深入潮間帶，發現台灣未紀錄種生物近40種。（李金生攝）

金門縣戰地史蹟學會走入潮間帶礁岩區，紀錄海岸的豐富生態相。（李金生攝）

洪清漳老師帶領調查團隊，走過雷區發掘未紀錄新物種。（李金生攝）