「風光」彰化帶動人力需求 大葉產官學攜手育才
彰化縣政府發展風電光電等綠能產業，邀集28家產學代表成立策略聯盟，帶動相關產業人力需求，大葉大學將與上緯合作，結合綠能與機電專業師資，從環評、風機組裝維修、到風機葉片材料應用開發等，培育產業鏈相關人才。
根據美國勞工統計局預測，未來十年美國成長最快的職業，第一名是風機維修人員，成長率達108%，其待遇是陸上風機技師的3至5倍，基本薪資換算從新台幣100K起跳；由此亦可預見彰化未來風電人力市場前景看俏。
大葉大學校長歐嘉瑞說，彰縣府致力打造綠能、文化、智慧大縣，目前外海離岸風場皆已被選定，明年起陸續完成環評；其中，總公司位在南崗工業區的上緯，選定3座風場投入開發，且資金已到位。
歐嘉瑞說，離岸風機組裝最快2018年初就會展開，初期設備、人力得借重國外專業團隊，海上作業環境相較於陸域更為複雜多變，風險、技術門檻比較高，因此產官學攜手，積極培育本土機電技師、工程師、管理幹部等，在合作過程中學習國外經驗，才能將本土產業鏈根植彰化。
歐嘉瑞表示，大葉除將配合本土企業開發堅固、輕量且節能的碳纖複合材料，研發設計風機葉片外，環工系和生物資源學系也將提供專業諮詢，協助離岸風電環境影響評估，共同為白海豚生態保育及漁民生計把關。
(中時)
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