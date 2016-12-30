觀中華第一高瀑 賞古道楓紅 浙江文成 享休養靜心之旅

文成縣山水秀麗，自古就有「天下第六福地」的美稱。（圖溫州市台辦提供）

飛雲江畔的文成縣山水秀麗，自古就有「天下第六福地」的美稱。這座浙江溫州西南部的小城是明代奇人劉伯溫成長與歸隱之地，也是如今大陸著名的長壽之鄉。隨著當地旅遊業的不斷發展與完善，越來越多的臺灣客來到這裡，尋訪奇人故事的同時，也享受一次休養靜心之旅。

文成旅遊資源得天獨厚,自然人文風光獨樹一幟，百丈漈•飛雲湖國家級風景名勝區、國家級文物保護單位劉基廟（墓）、銅鈴山國家森林公園、國家級非物質文化遺產「劉伯溫傳說」、「太公祭」等均是文成特有的旅遊資源。百丈漈景區、銅鈴山國家森林公園以及龍麒源景區等三家均為4A級旅遊景區。

文成的地貌「八山一水一分田」，百萬畝的森林為這裡每時每刻提供著最為清新的空氣，穿境而過的飛雲江波瀾壯闊，落差達207公尺的百丈漈氣吞方圓，飛雲湖、天頂湖、小瑤池等大小湖泊星羅棋佈……。

循古禮走古道，是表現出對予先人與大自然的最好的敬意．（圖溫州市台辦提供）

百丈漈是文成最著名的自然景觀，作為大陸單體落差最高的瀑布，百丈漈大瀑布以高峻雄壯冠絕華夏，瀑布集南田的高山平臺之水，匯成激流突奔百丈深壑，形成總落差287公尺「一漈之絕雄、二漈之絕奇、三漈之絕幽」的特色階梯型瀑布群。如夢如幻的水簾洞橫貫飛瀑，如詩如畫的七彩林側映清潭，千姿百態的巨星石點綴幽谷，龍飛鳳舞的分流水延綿山間，奇幽之境，人間少有，令人留連忘返。

文成是浙江重要的水源保護地，境內的「飛雲湖」是浙南最大的淡水湖泊，也是溫州市900萬人口的大水缸。其水質連年穩居浙江省八大水系之首。很多人說，文成的泉水能洗胃，文成的美食能養胃。

深秋楓紅之時，吸引眾多民眾前往賞楓。（圖：溫州市台辦提供）

每到深秋楓紅之時，文成都會迎來眾多的攝影愛好者。「紅楓古道」之名就是源於文成。文成紅楓古道多、長、奇、麗，均修建於元明時代，經歷代積累和不斷的修復，遍佈文成，連通文成的大鎮小鄉。文成境內現今保存較為完好的紅楓古道尚有七十餘條，共計古楓3000多棵，幾乎每個鄉都有紅楓古道,其中縣城大峃鎮周邊即分佈著十來條，最為著名的是大會嶺、龍川嶺(五十二嶺)、松龍嶺、岩庵嶺。這些古道旁的紅楓風格各異，千姿百態，不一而足，是遊客們登山攝影的絕佳之地。

(中時電子報)