經典賽棒協官方加油團 組團人次暴衝
中華民國棒球協會，自奧運、亞運、亞洲盃之後，今年再與時報旅遊合作，自12月初即於棒協官網上推出2017WBC中華隊加油團，要邀球迷們一起前往韓國為中華隊加油，組團至今即將突破百人，官方加油團更邀約啦啦隊長壯壯，要在球場上為大家帶動加油氣勢。棒協籌組加油團參加經典賽，不遺餘力，更特別設計獨家經典賽紀念品，即便面對種種傳言，仍希望熱情的球迷們一起參與。
首爾自由行 為中華隊加油
因為經典賽賽事正值週間，許多上班族的球迷們，想去為中華隊加油卻無法全程參與! 不妨可參考首爾自由行的3天/4天/5天套裝組合，可以選擇只觀看1場球賽，或3場全程參與，仍然可以表達對中華隊的支持，時間選擇更彈性！抵達首爾後不論是參觀景點或逛街購物，都可以自由安排。
上屆經典賽，中華隊1分之差敗給了韓國隊，些微的差距讓播報賽事的主播，都忍不住的脫口說出「好想贏韓國、真的好想贏韓國！」相信說出了廣大球迷的心聲。上屆韓國號召將近3000位球迷來台灣為韓國加油，強烈的加油氣勢，幫助韓國順利取得晉級的資格；這屆台灣也不落人後，中華棒球協會與時報旅遊合作，希望組成聲勢浩大的加油團來做中華隊的後盾，更邀請熱愛棒球的啦啦隊長『壯壯』，和大家一起去韓國為中華隊加油，甫一推出就獲得熱烈的回響，相信強大的加油團前進首爾，必能鼓舞中華隊擊敗強敵荷蘭、以色列及韓國三隊，取得東京複賽的晉級資格。
(中時電子報)
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