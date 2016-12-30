擦亮體育大縣招牌 屏東成立發展中心

屏東縣成立「體育發展中心」，將有助於留住體育人才。圖為武潭國小柔道隊。（潘建志攝）

屏東縣成立「體育發展中心」，整合相關資源，希望重新擦亮體育大縣招牌。（潘建志攝）

屏東過去擁有「體育大縣」的美名，但卻因資源不足，讓體育人才不斷流失。為了重新擦亮體育大縣招牌，縣府成立全國首創的「體育發展中心」，整合相關資源，未來也將引進更多全國性及國際大型的運動賽事，帶動運動產業發展。

「屏東縣體育發展中心」為二級機關，整合原來教育處體育保健科與體育場管理所後提升位階，下設學校體育組、運動設施組及全民運動及產業組，將能加強橫向連結、整合資源、培育人才、設施設備等。

縣府目前已推動「三級五區」運動人才培育政策，讓國小、國中至高中的運動升學暢通，銜接各階段人才。今年度起也增聘35名約僱運動教練，全縣教練人數提升至63名，同時按績效提升教練薪水至每月31K以上。

縣長潘孟安說，今年縣府舉辦「縣長盃」各項競技型比賽，對外也爭取主辦全國性或亞洲大型運動賽事，希望讓縣內選手能與國內外體壇勁旅一較高下，在比賽過程中厚植實力，也能帶動縣內觀光及運動產業發展。

發展中心主任李達平說，未來將會鬆綁體育班的限制，並和縣內4所大專院校體育科系建構「四級」的運動人才培育。武潭國小梁吉成說，成立中心後可望獲得更多資源，對於學校的補助會有助益。

(中時)