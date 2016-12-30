達德兒童藝術節 向五大師致敬

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幼兒園小朋友在達德幼保科大姊姊帶領解說下，認識大師楊麗花，並體驗武旦耍花槍，模樣逗趣可愛。（謝瓊雲攝）

幼兒園小朋友在達德幼保科大姊姊帶領解說下，認識大師楊麗花，並體驗花旦甩水袖，模樣逗趣可愛。（謝瓊雲攝）

幼兒園小朋友戴上工程帽，認識建築大師貝聿銘，並與大師一起動手堆砌打造羅浮宮玻璃金字塔。（謝瓊雲攝）

藝術教育從小紮根，達德商工幼保科28日、29日一連兩天舉辦兒童藝術節活動，邀請田中鎮、北斗鎮和二水鄉內幼兒園共350名小朋友參加，以跑關方式認識繪畫、建築、音樂、戲劇和舞蹈各領域的知名大師。

向大師致敬，幼保科300名師生總動員布置各關卡，帶領幼童進入龍貓圖書館，再搭乘龍貓公車前往五大關卡。「向建築大師貝聿銘致敬」，小朋友戴上工程帽，變身小小建築師，了解建築工地的工作環境與安全須知，與大師一起建造羅浮宮玻璃金字塔。

「向戲劇大師楊麗花致敬」，幼保科學生粉墨登場，以台語介紹歌仔戲生、旦、丑角，小朋友在大姊姊帶領引導下，學習武旦耍花槍、花旦甩水袖，逗趣又可愛。

另外，還有「向舞蹈大師安娜巴甫洛瓦致敬」、「向繪畫大師幾米致敬」與「向音樂大師貝多芬致敬」等，教小朋友認識芭蕾舞者、幾米繪本與畫作，並認識交響樂團與各種管弦樂器。

校長許維純說，美感教育可以從小培養，學生以創意方式，透過視覺、聽覺等感官，感知藝術美學，讓小朋友在歡樂的遊戲中，身心都感受到美感滋潤。

幼保科主任張素陵表示，兒童藝術節邁入第14年，已帶領鄰近社區數千名幼童感受前所未有的美感經驗，曾有幼兒園小朋友深受震撼，立志長大就讀幼保科，前幾年已自達德畢業投入幼保行業。

(中時)