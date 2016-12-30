詹惟中代言車展 爽賺六位數

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詹惟中帶車模送上開運大紅包。（水舞演藝提供）

詹惟中代言2017高雄世界新車大展。（水舞演藝提供）

詹惟中代言2017高雄世界新車大展，這也是車展活動首次找男藝人擔任代言人，30日開幕當天，詹惟中領軍8位旺車女神一同帶來「開運大紅包」，預祝2017高雄車展「金雞開市勢如破竹，2017車市長紅。」

詹惟中還加碼開唱開運神曲〈解掉凶兆〉，希望唱旺2017車市。而即將進入決選的車模女神票選賽，參賽佳麗們個個使出渾身解數與魅惑本領，展現性感熱舞，增色加溫令人血脈噴張，讓車迷們徹頭徹尾大飽眼福，也High翻高雄車展。

(中時)