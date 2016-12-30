颱風損壞修復 墾丁遊樂區仙洞裡仙人再現人間

墾丁森林遊樂區裡的仙洞，經林管處清除積水，讓這些在「鐘乳石洞裡的仙人」能重現在眾人眼前。（屏東林管處提供）

墾丁森林遊樂區導覽解說牌。（屏東林管處提供）

今年9月墾丁國家森林遊樂區遭受強颱莫蘭蒂侵襲後，造成園區內不少景點設施損壞，屏東林管處則將住滿仙人與充滿神秘感的仙洞整修完畢，讓遊客能在一堵鐘乳石洞裡的嫦娥、南極仙翁等，也祭出半價優惠，邀請遊客來南台灣避寒。

墾丁森林遊客區裡的仙洞，是該區高位珊瑚礁特有的鐘乳石洞，隧道長約139公分，因裡頭有不少與仙人相似度高的鐘乳石、石筍與石柱得名，是到此的遊客必訪之處，但在莫蘭蒂颱風過境後，洞內留下多處數公分積水而暫時封閉。

近期林管處抽乾積水，整理環境讓這些「閉關修煉」的嫦娥、南極仙翁、寶蓮燈及佛耳等，重現在眾人眼前，林管處表示，能遠眺3面海峽，樓高27公尺的觀海樓已更換完好的玻璃，被路樹阻擋去路的木棧道也恢復通行，而停車場收費亭、大門右側驗票亭與頂樓外牆翻落的遊客中心，則將於3月全面完工。

墾丁森林遊樂區是全台最古老的高位珊瑚礁林，在這裡可見頑皮活潑的台灣獼猴、鬼靈精怪的赤腹松鼠、身披黃灰色盔甲的黃灰澤蟹、優雅漫步的班卡拉蝸牛等，在觀海樓可見從太平洋甦醒的日出與在台灣海峽沉睡的落日，把墾丁的海天一色盡收眼底。

(中時)