馬英九參加元旦升旗？ 府：非常歡迎

總統府今天公布正副總統新春春聯及紅包袋。（曾薏蘋攝）

總統府今天公布正副總統新春春聯及紅包袋。（曾薏蘋攝）

總統府今天公布正副總統新春春聯及紅包袋。總統府發言人黃重諺表示，春聯出自賴和醫生的詩集 「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，節錄成「自自冉冉 歡喜青春」，一方面向大家介紹台灣文作品。

至於馬前總統要參加今年元旦升旗一事，黃重諺說，非常歡迎，這是屬於全體國民活動，主要是希望更多民眾參與，過去這幾年在人員邀請上，並未特地規畫邀請歷任總統出席；此外，目前看來，馬前總統沒有要進總統府，馬前總統希望跟一般民眾站在一起，應該會排在民眾那一區，馬前總統之前行程是騎腳踏車，維安會有特別安排。

106年春聯紅包袋賀詞代筆是洽請現任台灣藝術大學助教的新銳書法家林佳穎書寫賀詞，林佳穎女士作品已多次於國外參展，也是五月天Mayday《入陣曲》MV書法字原作。

(中時)