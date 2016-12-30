中市東海火化場 增設加大型火化爐
台中市目前有東海及大甲兩座公立火化場，限於設備，無法處理體型特殊的遺體，台中市生命禮儀管理處斥資汰換東海火化場4座火化爐，其中包括1座加大型火化爐。
過去台中市兩所火化場因為設備限制，無法處理體型特殊的遺體，需運往鄰近南投或高雄火化場處理，或改以土葬辦理，舟車勞頓外，也增加家屬負擔。
台中市生命禮儀管理處斥資3000萬元預算汰換東海火化場4座火化爐，其中包括1座加大型火化爐，讓體型較大的遺體也可獲得妥當的火化處理，並於今天在東海火化場舉行新設火化爐點火啟用典禮，由台中市民政局長蔡世寅主持。
蔡世寅表示，為因應社會型態的轉變及滿足國人對殯葬服務品質提升需求，此次更新的加大型火化爐，燃燒室長270公分、寬100公分、高100公分，扣除安全運作空間後，可火化長240公分、寬80公分、高80公分棺木，火化重量可達200公斤以上，突破以往限制，除服務台中市民外，也可協助鄰近苗栗、彰化、南投地區有特殊體型火化需求的家屬。
蔡世寅強調，家屬申請特殊體型遺體火化，並不需增加額外費用，但仍應於申請時告知櫃台人員註記，以便於送葬至火化場當日，由排班人員引導至加大爐火化。
生命禮儀管理處處長陳志銘表示，這次汰舊換新的火化爐除了增加火化效率外，同時針對周邊附屬設施規劃改善，如隔間、動線、照明、空調及衛生設備，大幅提高火化場環境整體舒適性、莊嚴性，更重視家屬的治喪感受，未來將因應各界殷盼需求，提供優質殯葬設施及推廣新殯葬文化內涵。1051230
(中央社)
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