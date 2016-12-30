特偵組將走入歷史 顏大和：依依不捨

最高檢察署特別偵查組將在元旦走入歷史。總長顏大和今天說，感到依依不捨，帶媒體參觀偵查庭等辦公區則說，後續辦公區交由台北地檢署及行政院新成立的防制洗錢聯合辦公室。

顏大和指出，手上沒有未結案件，案件已簽結或發交台北、台中及台南地檢署，案件大部分是他字案或是司法互助案件；其中另有5件行政首長的特別費案件，處分不起訴後，也發交台北地檢署，後續由北檢處理再議程序。

顏大和說，除非出差，他從民國103年5月8日上任後，一星期會到特偵組一次，鼓勵檢察官們，強調案件「該怎麼辦就怎麼辦」，今天最後一次與檢察官們開會，也是話別，對於特偵組走入歷史，感到依依不捨，因為人總是有感情的。

特偵組主任郭文東則帶著媒體進入偵查庭等辦公區，強調特偵組並不神祕，擁有2間偵查庭，10間偵訊室，為了紀念，同仁們自己出錢製作「最高檢特偵組SID2014~2016」徽章，SID是特別偵查組的英文縮寫；郭文東及顏大和今天都有佩戴。1051230

(中央社)