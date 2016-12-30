蔡總統出訪中美洲 過境休士頓和舊金山

總統蔡英文將在106年1月7日出訪中美洲友邦，總統府今天表示，蔡總統一行人將在美國時間7日過境美國休士頓，8日離開；回程在美國時間13日過境舊金山，14日離開。

蔡總統將在7日到15日展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，總統府發言人黃重諺今天表示，訪團將在美國時間1月7日上午9時30分抵達休士頓喬治布希洲際機場，在8日下午1時15分離開休士頓。

回程部分，黃重諺說，訪團將在13日晚上9時抵達舊金山國際機場，14日下午4時離開舊金山。

黃重諺說，依照慣例，過境美國城市會安排僑宴和相關產業參訪；而為何過境休士頓和舊金山？黃重諺說，考慮到前往友邦行程上比較方便，一般人往中南美有幾個選擇，例如邁阿密或德州，都是常有的。

對於媒體報導蔡總統將出訪，但政府找不到尼加拉瓜的對口單位，黃重諺說，那是錯誤訊息，總統出訪是應中美洲4友邦邀請，綜合時間和行程規劃，感謝他們的歡迎和協助，目前訪問節目已底定，此行一定可以有效增進台灣和友邦關係。1051230

(中央社)