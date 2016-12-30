竹市路平計畫 達100萬平方公尺重鋪
新竹市政府近兩年推動「路平計畫」，市長林智堅今天舉行見證儀式，宣布目前路平改善面積已達100萬平方公尺，展現市府改善路平的決心。
「提供市民安全、平順回家的路。」林智堅說，新竹市道路總面積695萬平方公尺，2年來，在議會支持、里長協助及工務處同仁努力下，投入經費，改善全市道路面積100萬平方公尺、整平97條主要道路，不少市民反映「很有感」。
林智堅表示，「路平」是市民最關心的事，也是市府的重要施政目標，過去常聽人說新竹市「路無三里平」，為落實路平計畫，曾向路平推行有成的台南市取經，另外，祭出「路平三支箭」，從預算、修法，及全民監督三方著手，展現推動路平決心。
林智堅指出，近兩年提高新竹市「道路養護預算費」，並啟動「路平主題網」號召全民監督、即時通報，此外也修訂「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」，成立道路管線協調中心，強調「聯合施工」，避免同一條道路「鋪了又挖、挖了又鋪」。
工務處表示，新竹市「路平計畫」，104和105年度兩年共改善長度8萬8260公尺，改善總計面積102萬9142平方公尺。1051230
(中央社)
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