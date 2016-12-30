非音樂班生 蘭女楊琇茹國樂奪冠

蘭陽女中一年級學生楊琇茹，在宜蘭縣音樂比賽中，柳葉琴獨奏獲得高中職A組第1名，明年3月將代表宜蘭縣出賽。（李忠一攝）

蘭陽女中一年級學生楊琇茹自小就學習音樂，但念高中後學校沒有音樂班，她靠著課後苦練參加宜蘭縣音樂比賽，在柳葉琴獨奏獲得高中職A組第1名，明年3月將代表宜蘭縣出賽，她說：「想一輩子都跟音樂在一起。」會朝音樂之路而努力。

楊琇茹從國小就參加樂團，念國中時參加音樂班，她笑說，覺得柳葉琴不大，比較有氣質，才學彈柳葉琴，雖然學音樂的過程手指容易被弦割傷，但從沒想過要放棄。

宜蘭縣羅東高中有音樂班，她國中畢業後考量姊姊也是念蘭陽女中，也認為學音樂又要兼顧課業相當辛苦，遂決定選擇蘭女就讀，但課餘時她會請老師來指導柳葉琴，繼續精進自己彈奏的技巧。她也決定參加有音樂班選手的A組賽事，並且順利奪冠。

校長曾璧光表示，學校沒有音樂班，音樂資源比較不足，學生課業壓力比音樂班學生來得大，但楊琇茹過去有很好的基礎，又非常努力，才能夠在A組比賽中得到亮眼成績，相當不容易。

(中時)