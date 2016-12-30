樹林交流道 1月5日下午2時通車

國道3號樹林交流道去(104)北入臨時匝道通車，有效分散土城、三鶯交流道車流，現在南出匝道工程也即將完工，並訂於106年1月5日下午2時開放，往返三峽及樹林地區交通將更為便捷。

新北市交通局表示，為利上下匝道車流順暢，此次南出匝道通車佳園路3段99巷(僅限單向西行)及101巷（101巷至145巷口僅限單向東行）將同步採配對單行道措施，101巷往佳園路車輛請改行駛145巷或透過99巷與101巷之間的國道涵洞轉99巷接駛佳園路，佳園路欲往99巷之車輛請改由101巷進入再透過國道涵洞進入99巷。

另外為便捷大眾運輸917、922及940等公車路線於1月6日起去返程都將改行駛樹林交流道917、922及940等公車路線於1月6日起去返程都將改行駛樹林交流道，提醒用路人及乘客注意。

(中時)