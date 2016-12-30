搶攻跨年商機 連鎖咖啡陪你暖身又暖心
跨年夜即將到來，等待跨年煙火秀擔心無處可去?連鎖咖啡廳是個好選擇，星巴克與西雅圖極品咖啡12月31日當晚延長營業時間，提供熱咖啡與大家一同迎接2017年。
「統一星巴克」部分門市，跨年夜當晚延長營業時間11點至凌晨1點不等，更推出2款冬季限定飲品「海鹽焦糖摩卡」與「栗香松露白巧克力咖啡」，即日起於全台門市同步販售、售完為止，以暖呼呼咖啡滿足消費者味蕾。新品「海鹽焦糖摩卡」濃縮咖啡與牛奶混合，融入摩卡醬、太妃糖漿，鮮奶油撒上海鹽糖與巧克力碎餅，甜鹹風味令人著迷。
星巴克推全新「You Are Here／國家、城市收藏系列」5種主題，包括雙北、台中、台南、高雄及台灣，將各城市美食與人文風情以多樣化方式呈現，像台灣黑熊、國立故宮博物院、高美濕地等，2017年1月於該商品所在城市、機場與高鐵門市限定販售。
連鎖咖啡品牌「西雅圖極品咖啡」歡慶2017年，「仁愛光復」、「世貿」與「Barista Premium忠孝延吉店」3門市，12月31日延長營業至凌晨2點。更推出跨年限定折扣，12月31日單點「黑摩卡」享8折優惠，希望將溫暖傳遞給消費者。
(中時)
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