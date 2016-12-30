慢遊南投 18℃巧克力工坊電動三輪車夯
18℃巧克力工坊的電動三輪車，節能減碳還重現埔里鎮早年觀光逸趣！縣議員廖志城建議縣府訂定三輪車管理辦法；縣長林明溱表示，電動三輪車「慢遊」是旅遊新趨勢、而且安全無虞，縣府將訂規則妥善管理。
廖志城在縣議會臨時會中指出，遊客騎乘三輪車或自行車，搭配低碳遊程的慢活解說旅遊，讓觀光客體會在地生活，不但減少環境汙染，觀光客也會有更多時間，觀察、體會在地人的生活。
廖志城指出，18℃巧克力工坊從德國進口電動三輪車，受到遊客喜愛，成為推動觀光利器；原本，《道路交通管理處罰條例》規定，所謂「慢車」只有兩輪的自行車，三輪車被歸類為人力行駛車輛，規定就是要靠腳踩，不能靠馬達的動力行駛！日前，立法院三讀通過修正條文，規範以人力為主、電力為輔，最高時速25公里以下的三輪慢車，可行駛於指定路段。
廖志城指出，為兼顧南投縣觀光產業與生態環保，應鼓勵民眾使用低汙染的環保行動載具，請縣府研訂管理辦法。
林明溱表示，南投縣風景區包括埔里鎮、集集鎮等地都有三輪車，呈現悠閒的度假氣氛，雖然復古但也成為旅遊新趨勢，縣府將盡速研擬管理辦法，確保安全。
(中時)
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