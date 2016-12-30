富邦球團辦公室首開放 球員背號旗幟展氣勢
富邦悍將今公布球隊隊徽外，球團辦公室也首度曝光，內部充滿濃濃美式風格，寶藍色鎧甲騎士隊徽大型圖騰，以及英文隊名字樣佈滿整座辦公室，展現新球團新氣象。
富邦球團今公布隊徽，已寶藍色為基底，讓領隊蔡承儒相當喜愛，辦公室內部也有許多亮點，天花板掛有繡有球員背號的新旗幟，讓人感覺相當有氣勢，也期待商品出爐，蔡承儒回應，目前都還在規劃中，最晚開幕戰前一定都會陸續推出，自己則是期待球迷坂的球衣，他也認為球隊LOGO感覺很適合穿在路上，不會感到奇怪，希望球迷喜歡。
球團總監陳俊池表示，行政人員規劃為14到16人，有行銷、商品、票務等，另外也有後援會與拉拉隊的人員辦公室。啦啦隊部分，蔡承儒回應，之後也會對外展開徵選，在開幕戰前也都會對外公布，
(中時電子報)
關鍵字：富邦悍將
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