伍茲41歲生日 7.4美元資產怎麼賺的？

伍茲的7.4億美元資產，獎金只佔7分之1。(美聯社資料照)

前世界高球「球王」伍茲，30日過41歲生日，這位生涯贏得包括14場4大賽在內共79座美巡冠軍的天王巨星，在日前《富士比》公布的2016年美國20位富豪榜名列第7，於3位入榜的運動員僅次於退休的喬丹，總資產為7.4億美元(約台幣250億元)。

但伍茲自1997年征戰美巡以來，累計贏得的獎金只有1.1億美元獎金，約只有7.4億美元總資產的7分之1，大部分財富都是靠其他管道賺來的。

他比賽獎金之外的收入包括代言、贊助、球場設計，還有美巡以外比賽的「出場費」，這才是他的最大財源。

前幾個月宣布退出球具市場的Nike，自1997年開始就找伍茲代言，光是2004年的廣告代言費就高達2400萬美元天價，合作10多來，伍茲光從Nike拿到的代言費早超過生涯累計獎金數倍；另外，非美巡賽事請他出賽的「出場費」從150萬美元起跳，1999年應邀來台參加約翰走路慈善賽，據傳冠名商付給他120萬美元上下出場費，是最少一次，原因是那是台灣正逢921大地震，來台比賽兼作慈善。

美國另1位46歲左手名將米克森，生涯累積獎金8163萬美元，次於伍茲排名第2，雖2人獎金相差不多，但總資產3.75億美元只有伍茲的一半，差別在於代言、廣告價碼沒有伍茲高，也沒有學伍茲設計球場。

台灣職業運動選手與國外不同，在代言費無法出高價情況下，最大財源只能靠獎金，想賺更多錢只能各憑本事。

今年79歲的「高球國寶」謝敏男，雖然年輕時在日巡贏過不少獎金，但過去賺的獎金與一生累積的財富相比，只是九牛一毛，因為有生意頭腦的他，把大部分贏來的獎金拿去投資不動產，加上曾代理日本球具，後來土地與建商合合建房子，如今估計總資產逾10億台幣，堪稱是台灣最富有的運動選手。

(中時電子報)