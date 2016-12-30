2016年封關 大陸A股表現全球墊底
今（30）日為2016年的大陸A股最後一個交易日，今日上證指數中止3天的跌勢，收漲7點，重上3,100點關口。滬深兩市成交較昨日略增至3,432億元人民幣（下同）。全年累計下挫12.31％，是2011年以來表現最差的一年，同時在全球股市表現也墊底。
香港信報報導，總結本周，滬指累計跌0.21％，連跌5周，累計跌158點或4.85%。本月跌4.5%，扭轉兩個月的升勢。總結2016年，除富時義大利、富時馬來西亞等個別指數略有下跌外，全球主要市場呈現不同程度上漲，中國A股市場則表現相對較差，各指數呈現不同程度的下跌。
上證指數今年開年不利，一開年就遇上熔斷，最高點、最低點同樣在1月出現，1月6日，為今年高位3,361點，同月28日，見今年低位2,655點，全年上下波幅達706點。
上證指數今早輕微高開1點後，隨即重上3,100點，其後反覆回穩，收盤報3,103點，升7點或0.24％，最高見3,108點，升12點或0.41％；最低見3,089點，跌6點或0.2％，成交1,517.33億元人民幣（下同）。
深成指反覆向上，收報10,177點，上漲17點或0.17％，最高見10,204點，升44點或0.44％；最低見10,145點，跌14點或0.14％，成交19,14.87億元。
深成指12月累跌7.58％，全年挫19.64％。「深港通」開通至今4個星期，深成指跌足4周，累跌6.74％。滬深300指數報3,310點，升12點或0.37％；創業板指數報1,962點，升2點或0.14％。
分析師表示，年底股市資金面仍偏緊，且市場氣氛相當謹慎，投資者節日前交投意願清淡，滬指維持窄幅波動，整體交投仍在低位水平。
(工商)
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