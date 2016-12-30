行腳文成 訪劉伯溫故事 拜東方藥師佛道場

劉文成誕辰祭祀活動吸引國內外遊客前往觀賞．（溫州市台辦提供）

提起浙江溫州文成縣，可能大多數人並不熟悉，但是提到劉伯溫，就幾乎是無人不知了。作為歷史上可與諸葛孔明、張良齊名的謀臣，劉伯溫於元末亂世間運籌帷幄，輔佐朱元璋成就帝業一統大明江山，被譽為「學為帝師、才稱王佐」和立德、立功、立言「三不朽」偉人。1946年，瑞安、泰順、青田三縣邊區析置文成縣，劉伯溫故居、墓和誠意伯廟均處境內，為紀念這位歷史人物，縣名即由劉基的諡號「文成」而來。

劉伯溫在世時，民間就有許多他的傳說。此後數量越來越多、流布越來越廣，並日益豐富起來。最早的記錄要算明初黃伯生《劉公行狀》裏的有關內容。《行狀》說劉基在西湖望雲氣，認為「此天子氣也，應在金陵，十年後有王者起其下，我當輔之」；又說劉基看見日中黑子，預測東南方向必將失去一員大將，不久胡深果然敗沒。

明朝中後期，文人筆記對劉伯溫傳說更是多有記錄。隆慶年間的進士趙善政輯有《賓退錄》四卷，開篇即有「鄱陽湖更舟」的神奇記載。約與此同時的鄧士龍輯成《國朝典故》，其中《遵聞錄》篇載有「築城之讖」。萬歷年間由焦竑所輯的《玉堂叢語》卷八《志異》中，則較詳細地記錄了「石室得天書」的故事。

滿清時期，劉伯溫傳說在文人筆記中也多有記錄，如吳承謀的《吳興舊聞錄》卷一、歐陽蘇的《蛟溪書屋懷劉青田先生並序》，及清末民初的《燒餅歌》等等。

每年春秋兩季匯集萬名後裔及兩岸學者共同研討劉伯溫文化。（溫州台辦提供）

如今這些傳說經過編輯整理，與每年春秋兩次彙聚溫州、瑞安、蒼南、青田、樂清、大峃及南田本地的萬名劉伯溫後裔以及海峽兩岸明史專家學者的「太公祭」，成為文成縣的國家級非物質文化遺產。而以劉伯溫為紐帶，每年文成也舉辦了眾多兩岸劉伯溫文化研討活動。

山清水秀的文成是劉伯溫故里，也是道教文化中的「天下第六福地」。這裏不僅走出了劉伯溫，同時也是北宋名相富弼的祖籍地和其在大陸最大的後裔聚居地。

太公祭已成為國家級非物質文化遺產。（圖溫州台辦提供）

此外，東方藥師佛道場「天聖山安福寺」也坐落文成。這座寺廟始建於西元808年，至今已有1200多年歷史。清世祖順治皇帝曾為該寺禦書「大雄寶殿」，乾隆年間被封為皇家寺院。2003年寺廟重建，如今是浙江佛學院溫州學院的所在地，也是全世界信仰藥師佛的朝聖地。

(中時電子報)