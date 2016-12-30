黃曉明跨年開金嗓 愛奇藝台灣站獨家播出

黃曉明將出席湖南衛視台跨年晚會。（愛奇藝台灣站提供）

湖南衛視跨年晚會豪華卡司陣容。（愛奇藝台灣站提供）

Hebe抽到林俊傑賀卡。（愛奇藝台灣站提供）

林俊傑拿到少女系卡片作勢裝可愛。（愛奇藝台灣站提供）

歲末年終，兩岸各家電視台搶拚跨年晚會，其中湖南衛視台的跨年晚會台灣將由愛奇藝獨家播出;此外，浙江衛視為迎跨年，原先周五播出的《夢想的聲音》改在本周六、日（12月31、1月1日）連播兩集。

由張惠妹、蕭敬騰、林俊傑、田馥甄及羽泉擔任導師的《夢想的聲音》，開播後引起極大迴響，在錄製今年最後一集節目時，林俊傑感性的說：「很開心今年在夢想的聲音和幾位導師感情變深了，謝謝這幾位家人（指藝人導師）。」

《夢想的聲音》製作單位在年末特地安排藝人導師交換卡片，拿到「少女系」卡片的林俊傑，還作勢裝可愛，效果十足;張惠妹拿到卡片時，被問有沒有想要寫卡片的人，她透露：「我第一個想到的是我媽媽，因為他2017年將過80大壽。」

愛奇藝台灣站除了播出《夢想的聲音》外，跨年夜也將播出湖南衛視台的跨年晚會。今年湖南衛視台卡司陣容強大，黃曉明將開嗓演唱經典金曲，但曲目製作單位保密到家，據悉他將一連唱三首歌。

此外，包括 TFBOYS、蔡健雅、王力宏、鍾漢良、鄧紫棋、陳喬恩和林憶蓮等大牌明星都將現身晚會。愛奇藝台灣站將於12月31日晚上七點半與大陸同步直播湖南台跨年演唱會。《夢想的聲音》則將於12月31日和1月1日晚間九點十分播出第九集和第十集。

(中時)