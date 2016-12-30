柯承亨：兩岸需要新共識 要多溝通協商
國防部前副部長柯承亨2017年1月1日將接任海基會副董事長兼秘書長，他今天會見媒體時表示，兩岸的確需要有新的共識，不管怎樣要多交流、多溝通、多協商。
被媒體問及兩岸新共識，柯承亨說，「這不是我能講的」，行政院大陸委員會與國安會有在研究規劃。
海峽交流基金會今天舉行第9屆董監事第2次臨時聯席會議，柯承亨將於2017年1月1日接掌海基會副董事長兼秘書長職務，他今天現身海基會大樓與媒體寒暄，在接受媒體訪問時，作上述表示。
柯承亨認為，兩岸的確需要有新共識，不管怎樣，兩岸要多交流、多溝通、多協商。
他說，海基會可以做的就是交流、溝通、服務，服務工作可以做得更好，大陸在台灣有很多陸生、陸配也需要服務，也需要更多同理心，就像台灣學生在大陸念書，也希望可以獲得更好照顧。
他說，自己曾在國家安全會議服務，負責業務也包括兩岸，對兩岸不陌生，既然來到海基會，會持續關心兩岸議題，未來到職後會更加努力、用心，他也會盡量努力，看海基會可以做到什麼程度。
海基會副秘書長兼發言人李麗珍日前表示，海基會副董事長兼秘書長張天欽上半年接受「過渡性安排」，已完成「階段性任務」，近日口頭請辭海基會所有職務。至於實際請辭日期，李麗珍說，在立法院19日審查完海陸兩會預算之後。
海基會今天舉行臨時董監事會補選柯承亨為副董事長並兼秘書長，海基會董事長田弘茂致詞時說，張天欽過去花了很多時間在海基會，今天選出一個專任的副董事長兼秘書長，讓張天欽能專心做陸委會副主委工作。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。