柯承亨：兩岸需要新共識　要多溝通協商

我要評比

國防部前副部長柯承亨2017年1月1日將接任海基會副董事長兼秘書長，他今天會見媒體時表示，兩岸的確需要有新的共識，不管怎樣要多交流、多溝通、多協商。

被媒體問及兩岸新共識，柯承亨說，「這不是我能講的」，行政院大陸委員會與國安會有在研究規劃。

海峽交流基金會今天舉行第9屆董監事第2次臨時聯席會議，柯承亨將於2017年1月1日接掌海基會副董事長兼秘書長職務，他今天現身海基會大樓與媒體寒暄，在接受媒體訪問時，作上述表示。

柯承亨認為，兩岸的確需要有新共識，不管怎樣，兩岸要多交流、多溝通、多協商。

他說，海基會可以做的就是交流、溝通、服務，服務工作可以做得更好，大陸在台灣有很多陸生、陸配也需要服務，也需要更多同理心，就像台灣學生在大陸念書，也希望可以獲得更好照顧。

他說，自己曾在國家安全會議服務，負責業務也包括兩岸，對兩岸不陌生，既然來到海基會，會持續關心兩岸議題，未來到職後會更加努力、用心，他也會盡量努力，看海基會可以做到什麼程度。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍日前表示，海基會副董事長兼秘書長張天欽上半年接受「過渡性安排」，已完成「階段性任務」，近日口頭請辭海基會所有職務。至於實際請辭日期，李麗珍說，在立法院19日審查完海陸兩會預算之後。

海基會今天舉行臨時董監事會補選柯承亨為副董事長並兼秘書長，海基會董事長田弘茂致詞時說，張天欽過去花了很多時間在海基會，今天選出一個專任的副董事長兼秘書長，讓張天欽能專心做陸委會副主委工作。1051230

(中央社)