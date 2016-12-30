坐進GM辦公室 蔡承儒：布萊德彼特較帥

富邦悍將職棒隊的辦公室啟用，總經理蔡承儒坐進全新的辦公桌，面對媒體，有人提到電影「魔球」飾演球團總經理（GM）的布萊德彼特，蔡承儒笑說「他比較帥」。

球團辦公室位在敦化南路的大樓，符合未來以大台北地區為主場的需求。辦公室可容納近20人，包括行政、行銷、商品等部門已陸續到位，有先前義大犀牛沿用、富邦集團內部轉調、也有對外招募。

總經理辦公室新啟用，蔡承儒位子面對的牆壁就是巨幅的富邦悍將隊徽，靠牆的櫃子上擺放著少棒小球員送的簽名球、義大犀牛冠軍帽，還有幾本棒球書。

這幾本書包括介紹台灣棒球歷史的「台灣棒球一百年」，世界棒球名將傳記報導「做好，王貞治」，解析選手運動心理的「投手的心靈密碼」，還有兩本介紹日本職棒球場的「到日本看職棒」、「旅行日本職棒」。

蔡承儒笑說，這幾本書是球團總監陳俊池給的，希望對棒球有更多了解。

陳俊池家中收藏200本以上的棒球書籍，精選這幾本給總經理，除了台灣棒球歷史、名人傳記、選手心理，因為蔡承儒熟悉美國職業運動，另外挑了兩本介紹日本職棒的書，這兩本書從球迷觀眾的角度寫，可以參考日職在球場體驗、行銷上的用心。

身為集團第三代，親上第一線掌管球隊，30歲的蔡承儒坐上總經理辦公桌，被媒體問「有覺得自己像布萊德彼特的感覺嗎？」笑著回答「他比較帥」。

蔡承儒談到，參與球隊創始很特別，未來會是很棒的回憶，最主要很緊湊，經營團隊陸續到位，盡量在短時間內做到最好。相較於籃球隊，棒球是接手、處理的事情比較多，「辛苦但是值得」。1051230

(中央社)