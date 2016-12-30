桃城吉市年終法拍 嘉義市商旅飯店在列
法務部行政執行署嘉義分署將於3日舉辦「桃城吉市」年終法拍，除了拍賣汽車、電腦及日用品外，也將拍賣嘉義市一家住辦大樓商旅飯店。
嘉義分署指出，這次拍賣的嘉義市東區住辦大樓商旅飯店，緊鄰嘉北火車站、好多市（Costco）、特力屋及嘉義基督教醫院，屬於嘉義市東區精華區，預料將成為競標焦點。
嘉義分署表示，這起拍賣案緣自劉姓義務人（已死亡）遺產管理人滯欠民國97年以後的房屋稅、地價稅，由嘉義市政府稅務局99年移送執行。
依據移送執行卷內資料，劉姓義務人名下只有位於嘉義市忠孝路上的住辦大樓9、10樓（總面積約732坪）的商旅飯店可供執行。
嘉義分署指出，經查這家商旅飯店在劉姓義務人死亡前，就與第三人（廣美大飯店）訂立租賃契約，目前轉租給大三通休閒事業開發股份有限公司營運中。
由於本案曾於99年與103年分別進行過各1輪次法拍，但因底價過高或租約尚未到期，特拍後減價拍賣仍然流標，於是由移送機關與抵押權人聲請進行第3輪次拍賣。
嘉義分署將於1月3日進行第3輪次拍賣，土地及建物合併總底價為新台幣2160萬元，比第1輪次拍賣價金便宜近7成（大約每坪3萬元），因此預料將成為競標焦點。
嘉義分署長謝道明指出，這次拍賣適逢年終歲末，因此特別邀請嘉義地檢署共同辦理查扣物品拍賣，這也是兩機關首次合作聯合拍賣，希望讓拍賣更為多樣與豐富，方便民眾競標。
謝道明表示，嘉義地檢署這次拍賣的物品有多台電腦、傳真機及伺服器、電視機等，價格都非常便宜；嘉義分署也有多筆第2、3輪拍賣的不動產，以及汽車、電器、酒類、禮盒、珠寶、玫瑰石等上百件。1051230
(中央社)
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